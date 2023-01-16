

Боррель: Бесчеловечная агрессия России нацелена на мирных граждан, эти преступления не останутся безнаказанными

16.01.2023 11:03





Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель откликнулся на ракетный удар, нанесенный Россией по украинскому городу Днепр, и заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется.



«Бесчеловечная агрессия России прямо нацелена на мирных граждан, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными. ЕС продолжит поддерживать Украину так долго, как это потребуется», – написал Боррель в Твиттере.



Напомним, число погибших в результате удара российских войск 14 января по жилому дому в Днепре возросло до 30 человек.





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