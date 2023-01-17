

Представители оккупационного режима похитили еще одного гражданина Грузии

17.01.2023 11:59





Представителями оккупационного режима похищен еще один гражданин Грузии. Об этом стало известно перед началом заседания в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети.



Как заявил заместитель директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, информация о незаконном задержании была передана центральной власти по «горячей линии» Евросоюза.



По его информации, в настоящее время в незаконном заключении де-факто режима находятся семеро граждан Грузии.



Как отметил Антадзе, на сегодняшней встрече стороны обсудят ситуацию вдоль линии оккупации за последние два месяца и подведут итоги прошедшего года.



По его информации, в прошлом году было зафиксировано около 70 фактов незаконной «бордеризации» вдоль линии оккупации.



«По горячей линии нам сообщили только имя и фамилию, мы уточняем информацию. На данный момент в незаконном заключении находятся семеро наших сограждан, и мы еще раз потребуем их немедленного безусловного освобождения», — сказал Ираклий Антадзе.







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