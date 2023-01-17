

Кацарава: когда мониторинговая группа МНЕС прибыла в Меджврисхеви, русские открыли огонь

17.01.2023 15:08





Со слов лидера антиоккупационного движения Давида Кацарава, 13 января представители российских оккупационных сил открыли огонь после того, как мониторинговая группа Миссии наблюдателей Европейского Союза прибыла в село Меджврисхеви.



Как отметил Кацарава, видео подтверждений этому нет, но есть очевидцы.



«В пятницу, 13 января, когда мониторинговая группа МНЕС прибыла в село Меджврисхеви, русские открыли огонь в воздух. Мол, уходите. Есть ли видео подтверждение этого? К сожалению, нет. Тогда, откуда я знаю? Фактически мне об этом рассказал очевидец, местный житель, который находился там поблизости. Сможет ли он заявить об этом? Конечно же нет, он боится как мести русских, так и давления местных», — написал Кацарава в социальной сети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





