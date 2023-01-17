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Антадзе: Инциденту в Меджврисхеви дана соответствующая оценка и проходит обсуждение деталей
17.01.2023 20:26
Инциденту дана соответствующая оценка и проходит обсуждение конкретных деталей, - заявил заместитель директора Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ираклий Антадзе, комментируя инцидент, произошедший во время перемещения представителей миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) у села Меджврисхеви, расположенного близ линии оккупации.
По имеющейся информации, несколько дней назад во время перемещения представителей МНЕС в районе села Меджврисхеви, со стороны оккупированной территории был произведен выстрел в воздух, после чего наблюдатели действовали в соответствии с протоколом безопасности и покинули зону конфликта.
«Что касается инцидента, который произошел в Меджврисхеви, то этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании. Инциденту дана соответствующая оценка и проходит обсуждение конкретных деталей инцидента. Миссия продолжает свою деятельность», - заявил Ираклий Антадзе.
По завершении встречи в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (МПРИ), проведенной в селе Эргнети, инцидент прокомментировал политический советник МНЕС Джордж Санди.
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