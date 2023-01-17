

В Эргнети состоялось 110-е заседание МПРИ

17.01.2023 20:33





В селе Эргнети, расположенном недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона, состоялось 110-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).



Заявление Миссии наблюдателей ЕС



После завершения встречи Миссия наблюдателей ЕС, которая является со-фасилитатором заседаний МПРИ вместе с ОБСЕ, заявила, что со-фасилитаторы из Миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ Тибор Козма и посол Виорел Мошану высоко оценили приверженность участников МПРИ формату и приветствовали открытие в конце декабря двух пунктов пересечения, расположенных вдоль «административной пограничной линии Южной Осетии». Однако они также подчеркнули, что такого подхода не было во время православного праздника Рождества. Со-фасилитаторы еще раз повторили свои призывы к полному открытию административной пограничной линии, что позволило бы пострадавшему от конфликта населению жить в безопасности и обеспечить себе средства к существованию.



Тибор Козма и посол Мошану также выразили обеспокоенность большим количеством граждан, задержанных вблизи линии оккупации, и призвали Цхинвали немедленно их освободить.



Участники встречи также обсудили недавние случаи вывоза граждан на подконтрольную Тбилиси территорию для лечения. Темой обсуждения были также вопросы, которые влияют на ситуацию с безопасностью и средства к существованию населения, пострадавшего от конфликта, в том числе так продолжение действий, связанных с т.н. «бордеризацией».





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