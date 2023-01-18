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Расмуссен: Нежелание Германии поставлять оружие Украине позволило Путину обострить войну


18.01.2023   20:00


Нежелание Германии поставлять оружие Украине дало Путину возможность для эскалации войны, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью BBC Radio 4.

Как отметил политик, он не видит логических аргументов в против отправки танков Украине Германией или какой-либо другой европейской страной.

«Мы не должны давать Путину время для разработки новых жестоких стратегий. Мы должны заставить россиян перейти к обороне», — заявил бывший генсек НАТО.


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