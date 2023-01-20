

Дегнан: Прямому авиасообщению население Грузии предпочло бы узнать, что Россия выводит войска из Абхазии и Цхинвали

20.01.2023 15:54





Думаю, большая часть населения Грузии предпочла бы узнать о том, что Россия выводит свои войска из Абхазии, Цхинвали и наконец-то выполняет обязательства по соглашению 2008 года, чем услышать о возобновлении прямого авиасообщения, — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в ответ на вопрос о заявлении Сергея Лаврова.



По её словам, у неё нет информации о том, что у проживающих в Москве грузин есть проблемы с возвращением в Грузию.



«Когда я изучала историю Грузии, я увидела, что на протяжении веков Россия не выполняла своих обещаний. В попытках России отрицать Грузию, её идентичность, язык, независимость, суверенитет, думаю, что большая часть населения Грузии предпочла бы узнать, что Россия выводит свои войска из Абхазии, Цхинвали и, наконец, выполняет обязательства по соглашению 2008 года, чем услышать о восстановлении прямых рейсов. У меня нет информации о том, что грузины, проживающие в Москве, имеют проблемы с возвращением в Грузию, хотят ли они этого, но мы точно знаем, что в эту страну приезжает очень много россиян», — заявила Келли Дегнан.



Для справки, на недавней пресс-конференции «Альт-Инфо» задала вопрос о Грузии министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который, в свою очередь, выразил надежду, что Россия в скором времени сможет восстановить прямое авиасообщение с Грузией.







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