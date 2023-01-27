

Украина получит современную модификацию танков Abrams

27.01.2023 17:38





В Пентагоне подтвердили, что планируют передать Украине современную модификацию танков Abrams M1A2, а не A1, запасы которых есть у американских военных.



Об этом сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, пишет "Европейская правда".



"Сейчас мы работаем над деталями. Мы пытаемся закупить новые танки через USAI (Инициативу содействия безопасности Украины) ... Это предполагает работу с промышленностью и заключение контрактов, и частично - приобретение новых танков. Поэтому именно в этом и заключается наша цель в этом процессе", - сказала Сингх.



Сингх подчеркнула, что не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams появятся в Украине, уточнив, что "речь идет не о неделях, а о месяцах".



Она также сказала, что пока не определено, где украинцы будут проходить обучение на танках.



"Относительно того, как скоро, я просто не могу назвать вам конкретных сроков. Мы пытаемся организовать обучение, но на данный момент я не могу сказать, где и когда оно состоится, я просто не имею такой информации", - сказала она.



Она также прокомментировала замечания, которые появились в медиа относительно якобы небольшого количества американских танков.



"Я думаю, что это, безусловно, не символическое обязательство, это обязательство, что мы делаем это на долгосрочную перспективу, мы делаем это для того, что может понадобиться Украине на поле боя в ближайшем будущем, а затем и в дальнейшем", - добавила Сингх.



Напомним, Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.



Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.





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