

Миссию наблюдателей ЕС в Грузии возглавил греческий дипломат

31.01.2023 20:07





У Миссии наблюдателей ЕС в Грузии новый руководитель.



Согласно сообщениям на сайте Совета Европейского союза, Совет назначил греческого дипломата Димитриоса Карабалиса новым главой Миссии наблюдателей ЕС.



Карабалис занимал должность директора Департамента по России, Украине, Молдове, Южному Кавказу и Центральной Азии в министерстве иностранных дел Греции.



Новый глава Миссии наблюдателей приступит к выполнению своего мандата с 1 февраля 2023 года. Решение о назначении Карабалиса принял Комитет по политике и безопасности.





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