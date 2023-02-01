

Минфин США не выявил случаев нецелевого использования американских средств в Украине

01.02.2023 13:20





Министерство финансов США утверждает, что случаев нецелевого использования американских средств в Украине не выявлено. Об этом сообщает «Рейтер».



Это первое заявление Вашингтона после того, как на прошлой неделе по обвинению в коррупции были уволены более десятка высокопоставленных чиновников Украины.



«Мы не выявили никаких признаков того, что средства, выделенные США, использовались в Украине не по назначению. Мы приветствуем усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США дошла по назначению», — говорится в заявлении министерства финансов США.



В то же время в ведомстве заявили, что США продолжат работу со Всемирным банком по контролю за выделенными средствами, а также с Украиной и другими партнерами по борьбе с коррупцией.







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