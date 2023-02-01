

Отложен 57-й раунд Женевских международных дискуссий

01.02.2023 20:37





57-й раунд Женевских международных дискуссий, который должен был состояться 21-22 февраля, перенесен на апрель.



Женевские дискуссии, основа которых была заложена после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых занимается вопросами мира и безопасности, а другая — гуманитарными вопросами.



«От имени спецпредставителя ЕС Тойво Клаара могу подтвердить, что сопредседатели проинформировали участников Женевских дискуссий о том, что следующий раунд, который первоначально был запланирован на февраль 2023 года, перенесен на начало апреля 2023 года по причине нехватки времени», — сказал корреспонденту «Civil Georgia» спикер специального представителя ЕС на Южном Кавказе и по вопросам кризиса в Грузии Анри Дюкен.



«Civil Georgia» связался с офисом спецпредставителя ЕС после того, как «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба заявил, что 57-й раунд Женевских дискуссий был «в одностороннем порядке» отменен Евросоюзом, ООН и ОБСЕ.



«Исходим из того, что подобные действия Сопредседателей носят ангажированный характер и препятствуют работе этого важного международного формата переговоров и создают дополнительные угрозы для стабильности и безопасности в нашем регионе», — заявил Ардзинба.



По словам Ардзинба, это не первый случай, когда сопредседатели в одностороннем порядке принимают решение об отмене или переносе раунда переговоров без каких-либо объективных причин или согласования с участниками переговорного процесса. Таким образом, добавил он, абхазская сторона приняла решение отказать делегации сопредседателей международных дискуссий в Женеве «во въезде на территорию Республики Абхазия». Делегация планировала посетить оккупированный регион 8-9 февраля.



Дюкен сообщил «Civil Georgia», что сопредседатели были и сейчас готовы к консультациям со всеми участниками как по поводу следующего раунда, так и процесса международных дискуссий в Женеве в целом. Поэтому «вызывает разочарование, что абхазские участники не сочли полезными такие консультации на данный момент», — добавил он.



«Civil Georgia» также обратился за комментариями в МИД Грузии. Материал будет обновлен в соответствии с ответом ведомства.



Civil Georgia

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