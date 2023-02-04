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Украина вернула из плена 116 человек


04.02.2023   15:29


Украина сегодня, 4 февраля, вернула из российского плена еще 116 человек. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.
Об этом сообщает Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

По его словам, домой удалось вернуть 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО.

Также речь идет о восьми бойцах ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Среди них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Вместе с тем, Украине удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев, а именно: Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.

Также возвращено тело погибшего воина-добровольца-украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину - Кулика Евгения Олеговича.

Напомним, что ранее обмен пленными анонсировала российская сторона. Там заявили, что РФ якобы удалось вернуть 63 своих военных.

Добавим, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к родственникам пленных с призывом не называть их фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению военных домой.


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