

Карасин: Запад фактически заморозил женевские дискуссии по Закавказью

05.02.2023 22:26





Страны Запада фактически замораживают переговоры в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, РФ должна учитывать это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.



Сопредседатели женевских дискуссий от ЕС, ООН, ОБСЕ не уведомили цхинвальскую сторону о переносе очередного раунда дискуссий, который был намечен на февраль. Т.н. Южная Осетия в свою очередь отменила встречу с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Цхинвали, которая была запланирована на 7 февраля.



"Новая туча заходит над Южным Кавказом. Западники в азарте конфронтации с Россией фактически замораживают полезный формат переговоров в рамках "Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе" (Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Россия, США при участии ОБСЕ, ООН и Евросоюза)… Что ж, страдать и волноваться теперь придется народам нашего общего с Южным Кавказом региона. Мы должны это учитывать и готовиться", - написал Карасин в своем телеграм-канале.



Политик отметил, что женевские дискуссии были "надёжной страховочной сеткой от обострений" в регионе Южного Кавказа. "Россия всегда ответственно участвовала в его работе (работе этого формата переговоров – ред.), а также в созданных в рамках "Женевских дискуссий" механизмов по реагированию на инциденты. Наверное, относительная предсказуемость уже не вписывается в планы Вашингтона", - заключил парламентарий.





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