

Нерешительность Путина демонстрирует его стремление избегать риска - ISW

06.02.2023 13:01





Американский Институт изучения войны в своей очередной сводке за воскресенье основное внимание уделяет осторожному подходу Владимира Путина к принятию решению в войне России против Украины после начала вторжения.



Нерешительность Путина демонстрирует его стремление избегать рискованных шагов, которые могут угрожать его правлению или привести к международной эскалации, при том что его максималистская и нереалистичная цель - полное завоевание Украины - требует рискованных решений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех, считают эксперты ISW.



Путин постоянно игнорировал, откладывал или лишь частично реализовывал необходимые практические решения, касающиеся вторжения.



Вероятно, Путин исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Киев капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.



В чем именно эксперты ISW видят проявления нерешительности российского президента?



Путин не хотел отдавать приказ о полной мобилизации после дорого обошедшегося захвата Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили большую часть обычных вооруженных сил России.



Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести в России военное положение и модернизировать систему призыва на военную службу.



Путин, вероятно, опасался негативной реакции в обществе и вместо этого использовал в Украине относительно неэффективные нерегулярные вооруженные формирования.



Путин пытался сохранить видимость ограниченной войны, чтобы большая часть российского общества оставалась в неведении относительно масштабов и стоимости войны России в Украине.



С начала вторжения и до середины декабря Путин мало появлялся на публике, чтобы прокомментировать военные действия.



Путин не пытался заставить замолчать большую группу российских военных и ультранационалистических блогеров и общественных деятелей, которые поддерживали его военные цели, но начали критиковать нерешительные военные действия России.



Путин мог бы объявить о более масштабной мобилизации, чем заявленные 300 000 военнослужащих, но, вероятно, опасался, что это еще больше подорвет его популярность в российском обществе.

Путин официально не объявлял военное положение за пределами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а вместо этого поручил этим регионам создать правовую базу, необходимую для поддержки российской мобилизации.



Путин полагается на "козлов отпущения", которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. В частности, ответственность за вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты переложили на бывшего командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.





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