

Гарибашвили подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликтов

07.02.2023 17:18





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил ситуацию на оккупированных Россией территориях страны со cпецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседателем Международных женевских дискуссий Тойво Клааром, а также представителями ООН и ОБСЕ на Женевских дискуссиях.



Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, «на встрече, прошедшей в администрации правительства, была отмечена важность решения конфликтов мирным путем. В этом контексте была подчеркнута важность достижения эффективных, ощутимых результатов в формате Международных переговоров в Женеве, а также необходимость возобновления встреч в Гали в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Тойво Клаара за его личные усилия в процессе мирного решения конфликтов и еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликтов», - говорится в заявлении, распространенном администрацией правительства Грузии.



На встрече Гарибашвили и Клаара речь шла и о вызовах безопасности в регионе и мире.



«Еще раз было подчеркнуто успешное посредничество Грузии, в результате которого Азербайджан освободил военнопленных, а взамен передал Армении важные карты заминированных территорий. Также в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Премьер-министр выразил готовность и впредь играть роль посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе».



Напомним, на прошлой неделе стало известно о переносе очередного раунда Женевских дискуссии по безопасности с февраля на апрель.



Россия сочла нецелесообразной проведение планировавшейся 3 февраля встречи в Москве с сопредседателями Женевских дискуссий из-за уведомления об отмене очередного райнда Женевских дискуссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В Сухуми, а затем и Цхинвали последовали за решением Москвы и также отказали во въезде в самопровозглашенный республики сопредседателям Женевских дискуссий.



Ранее Глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».





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