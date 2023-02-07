

Из заключения освобожден гражданин Грузии, задержанный у линии оккупации Цхинвали

07.02.2023 18:32





Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 6 февраля, что гражданин Грузии Гела Иобашвили, незаконно задержанный российскими оккупационными силами на оккупированной территории у села Переви Сачхерского муниципалитета в сентябре прошлого года, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.



По заявлению СГБ, вопрос освобождения Гелы Иобашвили из незаконного заключения регулярно обсуждался в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). О его аресте также были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры, а также была активизирована «горячая линия», действующая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС).



Ответственность за все деструктивные действия, совершенных в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, СГБ возлагает на оккупационную силу и заявляет, что центральная власть Грузии активно работает над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





