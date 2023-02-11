

Белый дом: Весной Россия планирует новое наступление на Украину

11.02.2023 13:51





Россия весной, предположительно, планирует начать наступление на территории Украины, - об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, в зимний период Россия руководствуется тактикой истощения украинцев и восстановления собственных сил и вооружения.



Кирби подчеркнул, что Россия старается пополнить запасы и перевооружить силы, чтобы возобновить наступательные операции весной, поэтому США и другие страны-партнеры Украины увеличивают военную помощь, чтобы подготовить вооруженные силы Украины к тому, что россияне планируют весной.



Джон Кирби отметил, что сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе, особенно вокруг Бахмута.





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