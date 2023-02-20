

Габриэлюс Ландсбергис: Если Украина не одержит победу и война здесь не остановится, начнется следующая война

20.02.2023 16:36





«В 2008 году прекратилась война в Грузии, где не было победы, но настал определенный мир, была договоренность, этим мы начали этап нападения на Крым», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис до начала министериала глав МИД.



По его словам, после Крыма начался этап 2022 года, и он надеется, что это последний этап. По словам Ландсбергиса, есть надежда, что Россия проиграет, Украина вернет себе свои территории и континент снова будет в безопасности.



«Это одна из причин, почему мы говорим, что Украина должна выиграть войну. Если она не одержит победу и война здесь не остановится, тогда мы находимся в начале нового этапа, когда начнется следующая война. Мы начали новый этап в 2008 году, когда прекратилась война в Грузии, где не было победы, но наступил определенный мир, договоренность. Этим мы начали этап нападения на Крым. После Крыма начался этап 2022 года. Сейчас я надеюсь, что это последняя фаза, Россия проиграет, мы вернем территории Украины, и континент снова будет в безопасности», — заявил Габриэлюс Ландсбергис.







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