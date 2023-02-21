

Новый глава Миссии мониторинга ЕС в Грузии приступил к исполнению своих обязанностей

21.02.2023 12:04





Новый глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис приступил к исполнению своих обязанностей.



«Я очень рад начать работу в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. В этом году миссия отмечает 15 лет пребывания в Грузии. Хотя, наши наблюдатели так же, как и в первый день, мотивированы достичь цели миссии по обеспечению стабильности в Грузии и в регионе в целом. Для меня большая честь руководить такой мотивированной командой, и я сделаю все, чтобы они продолжали свою деятельность, зачастую в сложной ситуации», — заявил глава Миссии наблюдателей ЕС.



По сообщению Представительства ЕС в Грузии, греческий дипломат был назначен Советом ЕС 31 января 2023 года. До своего назначения в Миссию наблюдателей ЕС Димитриос Карабалис работал директором по вопросам России, Украины, Молдовы, Южного Кавказа и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел Греции. Карабалис также был послом Греции в Грузии с 2017 по 2021 год.







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