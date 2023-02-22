

Гецадзе: После этой войны российскому империализму придет конец

22.02.2023 21:36





Чем дольше будет продолжаться война, тем на большее число независимых государств распадется Россия, - об этом заявил бывший замминистра юстиции Украины Гия Гецадзе, комментируя заявление замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева о том, что если Путин проиграет войну на Украине, Россия распадется и перестанет существовать.



Как заявил Гия Гецадзе в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», Украина готова к длительной войне.



По его оценке, после того, как Украина получит все вооружение, она продвинется на всех направлениях линии фронта.



«Я соглашусь с Медведевым, поскольку он прав. После этой войны российскому империализму придет конец. Чем дольше будет продолжаться война, тем на большее число независимых государств распадется Россия. Сегодня Украина устанавливает правила игры, а не какая-либо другая страна.



Но мы не должны думать, что у России больше нет сил, у России есть человеческий ресурс. Вместе с тем, в России нет демократии, и она не боится народного протеста и, естественно, это опасно.



В последнее время они [россияне] формируют батальоны с ограниченной техникой. Фактически людей отправляют на линию фронта без техники. Украина готова к тому, что война будет продолжаться долго, но будет и продвижение, после того, как все вооружение будет в Украине.



На территории чужой страны воюет немотивированная армия, и если разбомбить снабжение и логистику, они просто разбегутся», - заявил Гецадзе.



По его оценке, до тех пор, пока будет путинский режим, или его окружение не поймет, что войну нужно заканчивать, чтобы не выйти проигравшими, война будет продолжаться.





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