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Генсек ООН: Вторжение России в Украину – это оскорбление нашей коллективной совести


23.02.2023   10:32


Это вторжение - оскорбление нашей коллективной совести, это нарушение Устава ООН и международного права, - об этом заявил Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на сессии Генассамблеи, где обсуждается поддержанная Украиной и ее союзниками резолюция, требующая немедленного и безоговорочного выхода России из Украины.

По словам Гутерриша, война усиливает региональную нестабильность и глобальную напряженность.

«Самодовольство только усугубит кризис и еще больше повредит нашим общим принципам, которые заявлены в хартии. Война - это не решение. Война - это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцам, русским и другим народам нужен мир», - отметил Гутерриш.

Генассамблея ООН должна проголосовать за резолюцию, в которой подчеркивается «необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН».


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