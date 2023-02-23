

Генсек ООН: Вторжение России в Украину – это оскорбление нашей коллективной совести

23.02.2023 10:32





Это вторжение - оскорбление нашей коллективной совести, это нарушение Устава ООН и международного права, - об этом заявил Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на сессии Генассамблеи, где обсуждается поддержанная Украиной и ее союзниками резолюция, требующая немедленного и безоговорочного выхода России из Украины.



По словам Гутерриша, война усиливает региональную нестабильность и глобальную напряженность.



«Самодовольство только усугубит кризис и еще больше повредит нашим общим принципам, которые заявлены в хартии. Война - это не решение. Война - это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцам, русским и другим народам нужен мир», - отметил Гутерриш.



Генассамблея ООН должна проголосовать за резолюцию, в которой подчеркивается «необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН».





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