

Похищенный оккупантами Лаша Хетерели на свободе

01.03.2023 11:35





Лаша Хетерели, похищенный российскими оккупационными силами, на свободе. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.



По данным ведомства, по поводу похищения Хетерели Служба госбезопасности постоянно осуществляла коммуникацию по горячей линии.



«Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM) и сопредседатели Женевских международных дискуссий принимали непосредственное участие в упомянутом процессе.



Вопрос о незаконном задержании Лаши Хетерели и его немедленном освобождении регулярно поднимался центральными властями и на встречах, проводимых в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на инциденты (IPRM) и Женевских международных дискуссий.



СГБ активно продолжает работу по освобождению всех лиц, незаконно задержанных на оккупированных территориях», — отмечается в информации СГБ.







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