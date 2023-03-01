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Ребенка, раненного при стрельбе в Цхинвали, перевезли в Тбилиси
01.03.2023 21:45
Малолетнего ребенка, раненного накануне при стрельбе в Цхинвали, ночью перевезли в одну из тбилисских клиник. Информацию «Эху Кавказа» подтвердили в грузинском представительстве Международного комитета Красного Креста.
По информации цхинвальских врачей, мальчик находится в стабильном состоянии.
«Он пришёл в сознание и вышел из шокового состояния. Вчера ночью после оказания всей необходимой помощи он был переправлен в сопредельное государство», – сказала детский хирург цхинвальского республиканского медцентра Луиза Джиоева.
По её словам, при поступлении в больницу состояние мальчика было тяжёлое, но врачи сделали все возможное для сохранения его жизни.
«У ребёнка было огнестрельного ранение живота с повреждением печени, толстого и тонкого кишечника, а также перелом костей правого предплечья», – рассказала хирург.
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