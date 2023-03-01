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Еще один грузинский боец погиб на войне в Украине
01.03.2023 23:05
Еще один грузинский боец погиб на войне в Украине. Информацию в социальной сети распространяют грузинские бойцы в Украине:
«К сожалению, мы потеряли одного сильного, храброго грузина, родившегося здесь», — написал в Facebook Вано Надирадзе.
По существующей информации, грузинский боец Георгий Нармания погиб в бою под Бахмутом.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля 2022 года по сей день погибли 37 грузинских бойцов.
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