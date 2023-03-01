

Еще один грузинский боец ​​погиб на войне в Украине

01.03.2023 23:05





Еще один грузинский боец ​​погиб на войне в Украине. Информацию в социальной сети распространяют грузинские бойцы в Украине:



«К сожалению, мы потеряли одного сильного, храброго грузина, родившегося здесь», — написал в Facebook Вано Надирадзе.



По существующей информации, грузинский боец ​​Георгий Нармания погиб в бою под Бахмутом.



С момента полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля 2022 года по сей день погибли 37 грузинских бойцов.





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