Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еще один грузинский боец ​​погиб на войне в Украине


01.03.2023   23:05


Еще один грузинский боец ​​погиб на войне в Украине. Информацию в социальной сети распространяют грузинские бойцы в Украине:

«К сожалению, мы потеряли одного сильного, храброго грузина, родившегося здесь», — написал в Facebook Вано Надирадзе.

По существующей информации, грузинский боец ​​Георгий Нармания погиб в бою под Бахмутом.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля 2022 года по сей день погибли 37 грузинских бойцов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна