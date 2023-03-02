

На встрече в Эргнети обсудили возможность открытия т.н. переходов в связи с праздником Пасхи

02.03.2023 20:57





Будут ли открыты т.н. переходы и будет ли предоставлена ​​возможность населению, проживающему по обе стороны от линии оккупации, свободно передвигаться в пасхальные праздники и ходить к могилам — эти вопросы обсуждались сегодня на заседании группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети. Де-факто режим сообщит о своем решении по этому вопросу через горячую линию ЕС. После войны 2008 года население смогло посетить кладбища, расположенные на оккупированной территории, лишь дважды.



На встрече грузинская сторона еще раз потребовала освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. Также обсуждалось возобновление незаконных инсталляций российских военных вблизи сел Горийского муниципалитета. С января зафиксировано шесть случаев незаконного пересечения границы.



«Будет проведено техническое совещание по вопросам питьевой и поливной воды, и есть все предпосылки для решения этой проблемы, как и в предыдущие годы. Что касается свободного передвижения в дни праздника Пасхи, то мы обсудили возможность открытия так называемых переходов на несколько дней раньше. Также мы обсудили возможность того, чтобы жители по обе стороны линии оккупации могли посещать могилы и могли без проблем передвигаться. Есть большая вероятность, что решение будет принято, однако с уверенностью мы об этом сообщим, когда решение будет передано по горячей линии, и мы получим информацию», — заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.







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