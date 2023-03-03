

В Эргнети прошла 111-я встреча МПРИ

03.03.2023 16:33





В селе Эргнети у линии оккупации Цхинвальского региона 2 марта прошло 111-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).



Заявление МНЕС в Грузии



Во время встречи Миссия наблюдателей ЕС в Грузии и ОБСЕ, которые являются софасилитаторами заседаний МПРИ, призвали к снятию ограничений на перемещение перед пасхальными праздниками.



Перед встречей новый глава МНЕС Димитриос Карабалис заявил: «Это большая честь быть софасилитатором этого очень важного формата вместе с моим коллегой из ОБСЕ, послом Мошану. Встречи МПРИ являются одним из наиболее важных способов поддерживать стабильность на месте посредством практического и конструктивного диалога. Я призываю участников всегда искать практические решения, особенно когда дело касается упрощения жизни женщин и мужчин, пострадавших от конфликта, по обе стороны административной пограничной линии».



В дополнение к рассмотрению ограничений на свободное передвижение софасилитаторы также говорили об освобождении двух задержанных недавно лиц и призвали к гуманитарному подходу к разрешению существующих случаев содержания под стражей.



Они также призвали участников к поиску выхода для смягчения вызовов, стоящих перед пострадавшего от конфликта населения, а также подчеркнули необходимость диалога и прагматизма.



Заявление Службы госбезопасности Грузии



В свою очередь Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила, что на встрече обсуждались все те важные инциденты, которые были зафиксированы в в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации после предыдущей встречи.



По заявлению СГБ, центральная власть Грузии в очередной раз потребовала «безусловного и немедленного» освобождения всех лиц, находящихся в незаконном заключении на оккупированной территории. «Вокруг вопроса состоялась предметная и глубокая дискуссия, подробно обсуждался каждый случай незаконного задержания и перспективы освобождения задержанных лиц из незаконного заключения», – заявила СГБ.



Заявление Цхинвали



Как сообщает местное информационное агентство «Рес», после завершения встречи представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что этот период был самым спокойным с момента основания МПРИ и что нарушение «границы» с грузинской стороны не имело места. Кроме того, минимальное количество инцидентов было связано с беспилотными летательными аппаратами.



Осетинская сторона в очередной раз подняла вопрос о блокпосте грузинской полиции в районе Чорчана-Цнелиси и выразила обеспокоенность из-за инцидента в этом районе, «когда для доставки продуктов на пост грузинская сторона использовала бронетранспортер».



По словам Кочиева, поскольку грузинская сторона не меняет свою позицию относительно упразднения блокпоста, делегация Цхинвали будет продолжать активно поднимать этот вопрос, чтобы «в конце концов, грузинское руководство приняло соответствующее решение».



Следующее собрание МПРИ состоится 25 апреля 2023 года.



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