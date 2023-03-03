

Почти 10 тыс. россиян попросились в украинский плен

03.03.2023 22:08





Сегодня украинский координационный штаб по вопросам обращений военнопленных заявил, что получил 9836 обращений от российских солдат. Они просили о добровольной сдаче в плен.



Всего, как говорят в штабе, за шесть месяцев работы его сайта под названием "Хочу жить" его посетили около 14 млн раз - несмотря на то, что Роскомнадзор блокирует его.



В штабе добавили, что кроме самих военнослужащих туда обращаются их родственники и близкие.



Россия ни разу не сообщала официально, сколько ее солдат взяты в украинский плен. Уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав военнослужащих Алена Вербицкая говорила, что в российском плену по состоянию на конец 2022 года находились 3,4 тыс. граждан Украины, еще около 15 тыс. числились пропавшими без вести.



Издание "Униан" со ссылкой на замминистра юстиции Елену Высоцкую пишет, что содержание одного российского пленного обходится Украине в 10 тыс. гривен (это чуть больше 20 тыс. руб.). Эти деньги идут на одежду, медобеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство мест содержания и их персонал.





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