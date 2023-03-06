

НАТО: потери России в Украине превысили 200 тысяч человек

06.03.2023 14:01





Российская армия потеряла на войне в Украине больше 200 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил командир объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.



По его словам, потери среди офицерского состава превысили 1 800 человек. В Украине также было уничтожено или оставлено больше 2 000 основных боевых танков России, добавил Каволи.



Глава войск НАТО в Европе назвал масштаб войны в Украине невероятным. По его оценке, каждый день российская армия выпускает в среднем более 23 000 артиллерийских снарядов. После завершения войны Европе придется адаптироваться к новым реалиям, считает он.



Каволи отметил, что страны НАТО должны увеличивать производственные мощности оборонной промышленности. Любой агресии альянс должен суметь противопоставить «жесткую силу». «Если другой идет [на вас] с танком, у вас тоже должен быть танк», — сказал Каволи.



По последней оценке британской разведки, общие потери России в Украине с учетом раненых составили 175–200 тысяч человек. Среди них 40–60 тысяч убитыми.



По данным американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), российская армия за год войны понесла больше боевых потерь, чем за все войны со времен Второй мировой войны вместе взятые — 60–70 тысяч человек.



Общие потери России убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек, утверждает CSIS. В это число включили контрактников, резервистов и добровольцев, а также сотрудников спецслужб, наемников ЧВК «Вагнера» и бойцов народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Больше всего после окончания Второй мировой войны российских военных погибло в Афганистане (14–16 тысяч), Чечне (12–25 тысяч), а также до полномасштабного вторжения в Украину в ходе боев в Донбассе (6–7 тысяч), пишет CSIS.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснял существенные потери России тем, что ее военное руководство отправляет большое количество пехоты на штурм позиций противника. По его словам, Россия воюет «почти как в Первую мировую войну».



Журналистам «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» удалось подтвердить гибель 15 136 российских военнослужащих. Сюда включены только те погибшие, чьи имена получилось установить по открытым источникам. Реальное число погибших может превышать подсчеты журналистов в несколько раз, подчеркивает «Медиазона».





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