

ЕСПЧ: Россия полностью ответственна за нарушения прав человека в Абхазии и до 2008 года

12.03.2023 11:09





По решению Страсбургского суда, территория Абхазии была оккупирована Россией и до августовской войны 2008 года, и Россия полностью ответственна за нарушения прав человека, - информацию об этом распространяет Министерство юстиции.



Как отмечается в распространенной ведомством информации, согласно решению, вынесенному по делу «Мамасахлиси и другие против Грузии и России», на Россию возложена выплата Левану Мамасахлиси и Григолу Нанава индивидуально по 35,000 евро, а также возмещение расходов в размере 23,300 евро.



«Страсбургский суд опубликовал решение по делу «Мамасахлиси и другие против Грузии и России», согласно которому, территория Абхазии была под эффективным контролем Российской Федерации и до августовской войны 2008 года, и на Россию возлагается полная ответственность за нарушения прав человека в оккупированной Абхазии.



Как известно общественности, в Страсбургском суде по делу августовской войны 2008 года Грузия против России 21 января 2021 года одержала историческую победу, и было подтверждено, что с 2008 года Цхинвальский регион и Абхазия оккупированы Россией. В настоящем же деле впервые установлена ​​ответственность России за нарушения прав человека, совершенные на оккупированных территориях до войны 2008 года. В частности, жалобщики Леван Мамасахлиси и Григол Нанава в 2001-2007 и 2003-2005 годах были незаконно задержаны и заключены в тюрьме Дранда в оккупированной Россией Абхазии. Они подвергались бесчеловечному обращению, и им не давали права видеться с членами их семей.



Принимая во внимание приведенные факты и предоставленные правительством доказательства, Страсбургский суд установил, что Россия полностью ответственна за эти нарушения прав человека, совершенные в отношении граждан Грузии, поскольку она осуществляла эффективный контроль над Абхазией и до августовской войны 2008 года. Страсбургский суд подчеркнул, что в соответствии с международным правом, Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, хотя не находится под контролем центрального правительства Грузии с 1990-х годов из-за решающего военного, экономического и политического вмешательства со стороны России», - отмечается в информации, обнародованной Минюстом.



Кроме того, по их сообщению, тем же решением Европейского суда, уже в правовом плане подтверждена оккупация Демократической Республики Грузия Советской Россией в 1921 году и прямая включенность России в военный конфликт в пользу абхазов в 1990-е годы.



«В частности, Страсбургский суд заключил, что в упомянутом конфликте абхазы не только использовали российское оружие и на их стороне сражалось значительное количество россиян, но и без прямой включенности российских воинских соединений и боевой техники было бы невозможно завершение конфликта военной победой сепаратистов. Кроме того, Европейский суд заострил внимание, что ряд международных источников указывают на «этническую чистку» грузин в ходе этого конфликта.



Консолидированные правовые позиции и доказательства правительства Грузии по данным делам были направлены в 2017 году. Среди них материалы из соответствующих национальных архивов, отчеты и документы международных организаций, публичные заявления представителей правительства России, документы и законодательные акты России, источники, отражающие «взаимоотношения» де-факто «власти» Абхазии и Российской Федерации: информация о существующих политических, финансовых, военных и иного типа тесных связях, о паспортизации.



Таким образом, в результате разумной и упорной борьбы, которую правительство Грузии ведет с 2012 года, Грузия еще раз одержала важную победу, и на этот раз практикой Страсбургского суда подтвердилась непрерывная линия оккупации Абхазии Россией до августовской войны 2008 года и после нее, что означает и то, что Россия ответственна за все другие нарушения прав человека, совершенные на территории Абхазии в течение всего этого периода.



Для информации, в данном деле Страсбургский суд установил, что Российская Федерация на территории оккупированной Абхазии нарушила права заявителей, защищенные статьями 3 (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции. Соответственно, на Россию возложена выплата в отношении Левана Мамасахлиси и Григола Нанава индивидуально по 35,000 евро, а также возмещение расходов в размере 23,300 евро», - говорится в сообщении ведомства.





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