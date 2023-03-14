

Guardian: Украина собрала досье на 600 российских военных командиров, включая Путина

14.03.2023 17:52





Украинские прокуроры собрали сотни досье на 600 российских командиров, которых подозревают в военных преступлениях на территории Украины, сообщает издание The Guardian.



Прокуроры показали журналистам Guardian составленную ими таблицу-схему размером 4 метра в длину и 1,5 метра в ширину . На ней - имена и фотографии подозреваемых, на которых заведены уголовные дела в Украине – от министра обороны России Сергея Шойгу и президента Владимира Путина (он изображен в таблице в нацистской форме) до полковников и других военных чинов.



"Мы начали собирать досье на российских командиров и генералов в прошлом году, — рассказал Guardian главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, – и мы продолжаем еженедельно обновлять их".



Среди подозреваемых - генерал-полковник Михаил Мизинцев, который руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где, по оценкам украинских властей, было убито 22 000 человек. Разрушение Мариуполя сравнивают с осадой Алеппо в Сирии, который превратился в руины после российских бомбардировок.



Налетами в Сирии командовал именно Мизинцев, и, по предположениям военных экспертов, в Мариуполе он отчасти использовал этот свой опыт. В марте 2022 года британское правительство ввело персональные санкции против Мизинцева.



Еще один офицер, досье на которого есть у украинских прокуроров, – это командир 64-й отдельной мотострелковой бригады Азатбек Омурбеков. Эта бригада действовала в Буче, и ее солдат обвиняют в убийствах, изнасилованиях и пытках мирных жителей.



Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что его ведомство расследует 67 тысяч дел о военных преступлениях.



Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к коалиции за создание специального трибунала по делу о преступлениях и агрессии против Украины присоединились еще две страны. Какие это страны, Кулеба не уточнил.



"32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его соратники предстанут перед судом", – написал министр в твиттере.





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