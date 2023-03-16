

Глава миссии наблюдателей ЕС принял в Одзиси делегацию Европейской службы внешних действий

16.03.2023 11:20





Глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис принял делегацию Европейской службы внешних действий во время посещения пропускного пункта пропуска в Одзиси. Информацию распространяет представительство ЕС в Грузии.



«В Одзиси наблюдатели Миссии Европейского Союза проинформировали делегацию Европейской службы внешних действий о ситуации с безопасностью и последних событиях вдоль административной границы. Они подчеркнули трудности, с которыми сталкивается местное население, проживающее по обе стороны административной границы, особенно в связи с длительным закрытием пункта пропуска Одзиси для регулярного движения через административную границу. Наблюдатели Миссии наблюдателей ЕС рассказали, как продолжающаяся деятельность по «бордеризации» ограничивает свободу передвижения, например, когда речь идет о доступе к сельскохозяйственным угодьям, а также к религиозным объектам и кладбищам», — говорится в сообщении.







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