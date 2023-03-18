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Госсекретарь по иностранным делам Великобритании побывал на линии российской оккупации
18.03.2023 12:18
Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли, находящийся с визитом в Грузии, находился в селе Одзиси, недалеко от линии оккупации. Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.
По сообщению МИД, первый заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия и заместитель директора Информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе проинформировали британского гостя о сложной гуманитарной ситуации на местах. Лаша Дарсалия обратил внимание на важность поддержки международного сообщества в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Джеймс Клеверли также посетил среднюю школу села Одзиси и встретился с учителями и школьниками, а также с представителями гражданского общества.
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