

Украина признала спонсором войны кондитерского гиганта Mondelez из США

26.05.2023 12:14





Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американского кондитерского гиганта Mondelez International (ранее – Kraft Foods) в список международных спонсоров войны. Об этом сообщила пресс-служба Агентства.



Mondelez стала третьей компанией из США в этом списке после SLB (Schlumbeger – ведущий мировой поставщик нефтепромышленного оборудования) и P&G.



"Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время лукаво расширяет свою деятельность в стране-агрессоре и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет. Который тратится, в том числе, и на ракеты, убивающие украинских детей", – отметили в Агентстве.



По итогам 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила $339 млн (+303% в год), выручка – более $1 млрд (+38% в год). Бюджет агрессора компания пополнила на более чем $61 млн налогов.





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