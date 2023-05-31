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В Украине погиб еще один грузинский боец


31.05.2023   20:51


В Украине погиб еще один грузинский боец. Как заявили в Министерстве иностранных дел, консульство Грузии в Украине информировано об этом факте и осуществляются необходимые процедуры.

Погибший боец ​​— это 43-й грузин, ставший жертвой российско-украинской войны.


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