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В Украине погиб еще один грузинский боец
31.05.2023 20:51
В Украине погиб еще один грузинский боец. Как заявили в Министерстве иностранных дел, консульство Грузии в Украине информировано об этом факте и осуществляются необходимые процедуры.
Погибший боец — это 43-й грузин, ставший жертвой российско-украинской войны.
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