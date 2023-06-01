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Президент Грузии поддержала абхазскую оппозицию


01.06.2023   10:52


Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в среду в Европарламенте, поддержала абхазскую оппозицию, которая проводила во вторник в Сухуми антиправительственный митинг.

"Выступая за европейское будущее Грузии, я выступаю также за жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Потому что это будущее и для них в том числе, единственное, которое обеспечит их свободу, защиту и идентичность. Я выступаю на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуми под лозунгами "Абхазия не продается", - заявила Зурабишвили.

Митинг абхазской оппозиции прошел во вторник на набережной Сухуми неподалёку от администрации "президента" и комплекса "правительственных" зданий.

Более 500 собравшихся требовали от Аслана Бжания отправить в отставку кабинет министров. Глава т.н. СНБ Сергей Шамба по итогам переговоров с оппозицией заявил, что Бжания не будет отправлять в отставку "правительство".


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