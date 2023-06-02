

Грузинские добровольцы в Украине заподозрили Тбилиси в передаче личных данных спецслужбам РФ

02.06.2023 13:55





Воюющие в Украине грузинские добровольцы подозревают, что власти в Тбилиси передают их персональную информацию российским спецслужбам. Участница боевых действий против РФ, военный медик Кети Лешкашели опубликовала в своем Facebook скрин с информацией о ней, известной Москве.



«Правительство Грузии, у меня есть вопрос, который меня беспокоит, и я не могу не задать его вам! Откуда российские спецслужбы знают мой юридический адрес!? Номер грузинского паспорта и другую информацию, которую не знают даже мои близкие?».



Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, в интервью телеканалу Formula комментируя подозрения Лешкашели, предположил, что власти Грузии могут сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставлять им личные данные воюющих в Украине грузин.



По словам Мамулашвили, Кети Лешкашели – не первый человек, который говорит об этой проблеме. Командир «Грузинского легиона» утверждает, что на данный момент в распоряжении спецслужб страны-оккупанта имеются личные данные о 24 грузинских бойцах и членах их семей.



«Уверен, что представители правительства Грузии продолжают сотрудничать с ФСБ. Для Грузии это достаточно сложная ситуация».



Отметим, что похожие обвинения в адрес властей в Тбилиси звучали и в июле 2022 года. Тогда грузинский военнослужащий Михаил Камхадзе рассказал о передаче его личной информации России.



Источник: SOVA

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