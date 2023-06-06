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Дмитрий Кулеба: Россия вызвала крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия
06.06.2023 12:41
«Разрушив Каховскую дамбу, Россия, вероятно, вызвала крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, это отвратительное военное преступление.
«Разрушив Каховскую дамбу, страна-агрессор Россия, возможно, вызвала крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия. Это отвратительное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, величайшего террориста XXI века, – выгнать ее из Украины», – заявил Дмитрий Кулеба.
По сообщению украинских властей, российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. В связи с произошедшим президент Украины созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Из Херсона эвакуируют жителей. Несколько населенных пунктов уже частично или полностью затоплены.
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