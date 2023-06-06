|
|
|
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за подрыва Каховской ГЭС
06.06.2023 13:42
Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования в связи с подрывом Каховской ГЭС. "При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, плотина ГЭС была взорвана российскими военными около 03.00 6 июня, в результате чего происходит поднятие уровня воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. "Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения. Проводятся первоочередные действия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - отмечается в сообщении.
На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, сейчас идет каскадное разрушение станции. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало разрушение Каховской ГЭС "очевидным терактом и военным преступлением, которое станет доказательством в международном трибунале". Спецслужба напомнила, что уже сообщала ранее о проведении российскими силами, оккупировавшими Херсонскую область, основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. "В апреле прошлого года произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой", - указывается в заявлении
По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена", - сообщила украинская компания. По ее предварительному прогнозу Укргидроэнерго, сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна