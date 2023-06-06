

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за подрыва Каховской ГЭС

06.06.2023 13:42





Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования в связи с подрывом Каховской ГЭС. "При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, плотина ГЭС была взорвана российскими военными около 03.00 6 июня, в результате чего происходит поднятие уровня воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. "Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения. Проводятся первоочередные действия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - отмечается в сообщении.



На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, сейчас идет каскадное разрушение станции. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов.



Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало разрушение Каховской ГЭС "очевидным терактом и военным преступлением, которое станет доказательством в международном трибунале". Спецслужба напомнила, что уже сообщала ранее о проведении российскими силами, оккупировавшими Херсонскую область, основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. "В апреле прошлого года произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой", - указывается в заявлении



По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена", - сообщила украинская компания. По ее предварительному прогнозу Укргидроэнерго, сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.





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