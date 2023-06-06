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Данилов: Ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время пришло
06.06.2023 15:10
«Ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время пришло», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, взрыв Россией Каховской ГЭС — это новый этап российской агрессии.
«Этим подрывом Россия открытого декларирует свою истинную цель — уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения», — написал Данилов в соцсети.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявляет, что состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
«Коротко о результатах заседания Ставки — ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло», — заявил Данилов.
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