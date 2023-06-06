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Зеленский: Взрыв Каховской ГЭС - величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе


06.06.2023   17:44


По словам президента Украины Владимира Зеленского, взрыв Каховской ГЭС является величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе. Об этом президент Украины заявил во время своего выступления на саммите «Бухарестской девятки», в котором принимают участие представители стран НАТО, Центральной и Восточной Европы.

По словам Зеленского, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

«К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически невозможно. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет», — сказал Зеленский.


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