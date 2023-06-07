

Жителям Ахалгори упростили режим передвижения на два дня по случаю Ломисоба

07.06.2023 10:38





В Цхинвали на два дня разрешили жителям Ахалгори по случаю праздника Ломисоба в упрощенном порядке пересекать разделительную линию и переходить на территорию, контролируемую грузинской стороной.



Упрощенный режим пропуска будет действовать с 08.00 7 июня до 20.00 8 июня.



В Цхинвали Ахалгори называют “Ленингор”. Пункт, где живет грузинское население, перешел под контроль юго-осетинской стороны и российских оккупационных войск после августовской войны 2008 года. Все эти годы здесь действует особый режим передвижения и пропуска для местного грузинского населения, периодически переход вообще закрывается.



Ломисоба – религиозный праздник, история которого уходит корнями в дохристианские времена. Люди пешком идут к храму Святого Георгия в селе Млета Душетского района – на высоте 1480 метров.



Храм Святого Георгия находится практически на линии оккупации.



Согласно легенде, дверь церкви расположена на стороне реки Ксани, в настоящее время на стороне, которую контролирует Цхинвали. А ключ к двери хранится со стороны реки Арагви, эту территорию контролирует грузинская сторона. Говорят, что фестиваль Ломисоба не может начаться, если не участвуют люди с обеих сторон.



Есть еще один момент – на праздник здесь приносят в жертву скот. Активисты уже много лет пытаются отменить массовый ритуальный забой животных на Ломисоба, но безуспешно.



Каждый год МВД Грузии посылает усиленные наряды спасателей на Ломисоба – путь настолько сложен, что паломники часто получают травмы.



Источник: Новости - Грузия

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