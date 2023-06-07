

Оккупанты похитили гражданина Грузии с прилегающей к селу Ахмаджи территории

07.06.2023 14:30





«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории, прилегающей к селу Ахмаджи оккупированного Ахалгорского муниципалитета» — сообщает Служба государственной безопасности Грузии.



По информации СГБ, сразу же после получения информации об этом инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» Миссии наблюдателей ЕС.

Международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий были незамедлительно проинформированы об инциденте.



«Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», — говорится в заявлении СГБ Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





