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Оккупанты похитили гражданина Грузии с прилегающей к селу Ахмаджи территории
07.06.2023 14:30
«Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории, прилегающей к селу Ахмаджи оккупированного Ахалгорского муниципалитета» — сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
По информации СГБ, сразу же после получения информации об этом инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» Миссии наблюдателей ЕС.
Международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий были незамедлительно проинформированы об инциденте.
«Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», — говорится в заявлении СГБ Грузии.
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