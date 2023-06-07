

Врачи массово покидают оккупированный Цхинвальский регион

07.06.2023 15:27





Врачи массово покидают оккупированный Цхинвальский регион. Об этом пишет Telegram-канал БОНВ[Ӕ]РНОН.



«Конфликт между врачами и министром здравоохранения Южной Осетии набирает обороты. Врачи один за другим начинают массово покидать республику.



Так, в этом месяце <июнь> Южную Осетию покидают два хирурга, чтобы выйти на работу в одном из новых регионов России. И это в условиях острейшего дефицита специалистов и при нижайшем уровне медицины в Южной Осетии.



Собрался уезжать в Питер и единственный работоспособный хирург-лор. В общем, из республики уезжают (или собираются уезжать, или просто увольняются) практически все молодые работоспособные врачи».



Конфликт в сфере здравоохранения вызван тем, что де-факто правительство оккупированного региона, согласно «соглашению» с РФ (2022-2025 гг.), должно сократить количество служащих бюджетной сферы.



«Численность врачей с 1 июля 2022 года до окончания программы развития в 2025 году должна сократиться с 438 до 305. Средний медицинский персонал за это же время должен быть сокращен с 822 до 524, а младший – с 425 до 382», — пишет «Эхо Кавказа».



В Цхинвали заявляют, что дело не только в этом, но и в существующих в здравоохранении проблемах. И речь не только о зарплате медиков, которая на порядок меньше, чем по всей России.



Есть проблемы и с поставками расходных материалов, отсутствием современной медицинской техники.



«Почему травматологи сидят ничего не делают? Потому что металла у них нет. То же самое хирурги, хотя оборудование у нас хорошее, но в его ремонт ни копейки не было заложено. <> Здравоохранение сейчас страдает, тем более что за время эпидемии ковида нагрузка на оборудование увеличилась втрое, и оно вышло из строя. У нас есть прекрасные рентген-аппараты, но они вышли из строя, так же, как и реанимационное оборудование», — говорит де-факто вице-спикер парламента оккупированного региона Грузии Александр Плиев.



Автор Telegram-канала отмечает, что, видимо, ситуация устраивает де-факто министра Агунду Плиеву: проблема с больными все равно решается — на территории РФ или контролируемой Тбилиси части Грузии.



«Понять Плиеву, конечно, можно. Зачем ей хирурги или просто хорошие врачи? Больных практически каждый день вывозят в Северную Осетию и Грузию, по возможности в Южной Осетии вообще никто не лечится. Зато бюджеты осваиваются, а у Плиевой, в случае чего, всегда есть надежная крыша в лице главы АП Джиоева», — комментирует автор.



Отметим, что согласно открытым источникам, с 2010-й по 2022 год качественное лечение на подконтрольной Тбилиси территории Грузии прошли 3 881 пациент из оккупированного Цхинвальского региона.



Сограждане проходят лечение по запущенной грузинскими властями реферальной программе здравоохранения.



Источник: SOVA

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