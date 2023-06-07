

Украинские военные захватили грузина, воевавшего на стороне России

07.06.2023 15:34





Украинские военные захватили гражданина Н.Б., который согласно публикуемым сообщениям, является грузином воевавшим на стороне российских вооруженных сил.



На видео, распространенном украинцами, один из пленных представляется грузинским именем и фамилией, по его словам, он живет в России, в Амурской области, и служит в ЧВК «Ветеран». Эта компания находится в подчинении Минобороны России и воюет против Украины.



Согласно его профилю в социальных сетях, он знает грузинский язык и вырос в Грузии. Ему предположительно около 50 лет.



В соцсетях высказываются предположения, что пленным является Гиви Ванишвили, также воюющий на стороне России. Однако судя по всему, это очевидно другой человек.



За период полномасштабной российско-украинской войны это первый публично известный случай, когда человек грузинского происхождения, воевавший на стороне России, попал в плен.



На видео Н.Б., а также попавшие вместе с ним в плен люди, говорят, что воевали в рядах ЧВК «Ветеран».



Это сравнительно недавно созданная группа, которая, по данным российских СМИ, находится в подчинении Минобороны РФ, в отличие от ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, конфликтующего с руководством ведомства. Именно в интересах Минобороны РФ Пригожина лишили права вербовать осужденных.



Согласно информации, размещенной в открытых источниках, для вступления в ЧВК «Ветеран» действует единственное ограничение — возраст, от 20 до 55 лет. Бойцам обещают 240 000 рублей [чуть больше 7 700 лари] в месяц с неограниченными бонусами. В настоящее время это подразделение ведет боевые действия в районе Бахмута.





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