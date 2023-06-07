

ВСУ перешли в наступление

07.06.2023 17:41





«Вооруженные силы Украины перешли из обороны в наступление», — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



Как сообщает Минобороны Украины, за последние сутки украинская армия продвинулась от 200 до 1100 метров в разных частях на Бахмутском направлении, а российская армия на этом направлении перешла к обороне.



По информации Минобороны Украины, основное бремя боевых действий с российской стороны сейчас несет регулярная армия РФ, в том числе десантно-штурмовые подразделения.



6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили в Бахмуте 21 тысячу бойцов ЧВК «Вагнер», еще 60 тысяч были ранены.







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