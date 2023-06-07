

В Украине погиб еще один грузинский боец

07.06.2023 22:21





На войне в Украине погиб еще один грузинский боец. Взрыв произошел 6 июня в Богдановке. Жертвами взрыва стали еще пять украинских бойцов.



Тело погибшего грузинского бойца, который воевал против российских оккупантов с первых дней войны в Украине, пока не вывезено из зоны боевых действий.



Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в борьбе с российскими оккупантами погибли 44 бойца из Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





