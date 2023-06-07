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В Украине погиб еще один грузинский боец
07.06.2023 22:21
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец. Взрыв произошел 6 июня в Богдановке. Жертвами взрыва стали еще пять украинских бойцов.
Тело погибшего грузинского бойца, который воевал против российских оккупантов с первых дней войны в Украине, пока не вывезено из зоны боевых действий.
Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в борьбе с российскими оккупантами погибли 44 бойца из Грузии.
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