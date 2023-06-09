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Информация о гибели в Украине грузинского бойца Зураба Мушукиа оказалась ложной
09.06.2023 10:25
Воюющий в Украине грузинский боец Зураб Мушукиа, о гибели которого на фронте распространялась информация, жив.
По существующей информации, Зураб Мушукиа уже имел коммуникацию с семьей.
Для справки, 7 июня распространилась информация о гибели в Украине бойца Зураба Мушукиа. Распространялись сообщения, что он погиб при взрыве под Бахмутом, однако позже выяснилось, что информация не соответствует действительности и грузинский военный жив.
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