

Информация о гибели в Украине грузинского бойца Зураба Мушукиа оказалась ложной

09.06.2023 10:25





Воюющий в Украине грузинский боец Зураб Мушукиа, о гибели которого на фронте распространялась информация, жив.



По существующей информации, Зураб Мушукиа уже имел коммуникацию с семьей.



Для справки, 7 июня распространилась информация о гибели в Украине бойца Зураба Мушукиа. Распространялись сообщения, что он погиб при взрыве под Бахмутом, однако позже выяснилось, что информация не соответствует действительности и грузинский военный жив.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





