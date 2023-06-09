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«Требование территориальной целостности Грузии абсурдно» — Ардзинба
09.06.2023 13:52
«Требование территориальной целостности Грузии абсурдно. Если Грузия хочет нормальных отношений, мы требуем безусловного признания и подписания соглашения о неприменении силы, чтобы в долгосрочной перспективе в регионе был мир».
Об этом заявил де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире Первого канала в общественно-политической передаче «Большая игра», куда он был приглашен вместе с российским пропагандистом Александром Дугиным и заместителем секретаря Совета Федерации Константином с Косачевым.
Признание независимости Абхазии и подписание соглашения о неприменении силы – главный ультиматум и требование де-факто правительства Абхазии к грузинской стороне.
Россия признала независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии после войны 2008 года.
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