

«В Абхазии нет антироссийских настроений» – Ардзинба

09.06.2023 13:55





«У нас в Абхазии нет антироссийских настроений», — заявил де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире Первого канала в общественно-политической передаче «Большая игра», куда он был приглашен вместе с российским пропагандистом Александром Дугиным и заместителем секретаря Совета Федерации Константином с Косачевым.



«Наше население достаточно единодушно в контексте внешней политики. У нас абсолютное уважение, благодарность и очень теплое человеческое отношение к русским. Не только на государственном и международно-правовом уровне, но и по отношению к россиянам», — сказал Ардзинба.



По его объяснению, в Абхазии есть большая поддержка «специальной военной операции».



«Индекс поддержки очень высок. Многие добровольцы взяли в руки оружие и защищают свои интересы так же, как защищали от фашизма во времена Советского Союза».



В Абхазии заговорили об антироссийских настроениях, после того, как в общественных кругах возникло недовольство и протесты из-за передач дач в Бичвинта в России, а также из-за так называемого закона «Об апартаментах», которые позволяет приобретать гражданам России недвижимость в Абхазии.





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