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«В Абхазии нет антироссийских настроений» – Ардзинба
09.06.2023 13:55
«У нас в Абхазии нет антироссийских настроений», — заявил де-факто министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире Первого канала в общественно-политической передаче «Большая игра», куда он был приглашен вместе с российским пропагандистом Александром Дугиным и заместителем секретаря Совета Федерации Константином с Косачевым.
«Наше население достаточно единодушно в контексте внешней политики. У нас абсолютное уважение, благодарность и очень теплое человеческое отношение к русским. Не только на государственном и международно-правовом уровне, но и по отношению к россиянам», — сказал Ардзинба.
По его объяснению, в Абхазии есть большая поддержка «специальной военной операции».
«Индекс поддержки очень высок. Многие добровольцы взяли в руки оружие и защищают свои интересы так же, как защищали от фашизма во времена Советского Союза».
В Абхазии заговорили об антироссийских настроениях, после того, как в общественных кругах возникло недовольство и протесты из-за передач дач в Бичвинта в России, а также из-за так называемого закона «Об апартаментах», которые позволяет приобретать гражданам России недвижимость в Абхазии.
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