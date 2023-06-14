

Оккупанты возобновили процесс незаконной т.н. бордеризации у села Хурвалети

14.06.2023 18:58





На оккупированной территории близ села Хурвалети Горийского муниципалитета представители российских оккупационных сил возобновили начатый в 2022 году процесс незаконной т.н. бордеризации, в рамках которого незаконно установлены металлические столбы и проволочные заграждения. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По сообщению ведомства, в связи с инцидентом была немедленно активирована горячая линия и проинформированы миссия наблюдателей ЕС в Грузии, а также сопредседатели Женевских международных дискуссий.



«Каждый случай незаконной деятельности оккупационных сил, в том числе незаконная т.н. бордеризация является предметом острого реагирования со стороны центральных властей Грузии и наших международных партнеров.



Вопрос будет остро поднят в рамках заседания Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, а также на Женевских международных дискуссиях.



Полная ответственность за каждые деструктивные действия, осуществленные вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», - говорится в информации СГБ.





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